Танки їдуть до кордону України: Білорусь почала перекидання техніки (відео)

На залізничному вокзалі у Гомелі помічено багато військової техніки без розпізнавальних знаків. Про це пише Telegram-канал "Світові новини".
Місто, звідки перекидають техніку, розташоване за сорок кілометрів від українського кордону.
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Лукашенко попереджав
24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. Такі дії він обґрунтував тим, що потрібно захистити південний кордон через те, що Україна нібито почала перекидати війська.
Також він нагадав, що Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість – 2022" біля кордонів України та Євросоюзу. На тлі цієї заяви російські військові вже почали прибувати до Білорусі у межах перевірки сил реагування.
У ході навчань будуть відпрацьовані питання перегрупування на великі відстані для оперативного створення угруповань військ (сил), а також виконання під керівництвом командувачів об'єднаннями низки навчально-бойових завдань:
- прикриття державного кордону на суші та в повітряному просторі;
- ведення боротьби з силами спеціальних операцій та незаконними збройними формуваннями;
- оборони та утримання займаних рубежів.
Водночас народний депутат від "Євросолідарності" розповів, як Україна готується до захисту від нападу Росії з півночі та опублікував відео. Також він зазначив, що на кордоні з Білоруссю тривожно, бо Росія туди перекинула й "Іскандери", і "Урагани".
Військові навчання біля кордонів з Україною
- Росія також перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С, які проведуть польоти на максимальну дальність Екіпажі відпрацюють посадку на місцеві аеродроми та спільну з білоруськими фахівцями підготовку до польотів.
- Посольство Росії в США нещодавно відреагувало на заяви США щодо планів Кремля вторгнутися на територію України з боку Білорусі. Там заявили, що нібито "не збираються ні на кого нападати".