Танки їдуть до кордону України: Білорусь почала перекидання техніки (відео)

Лукашенко попереджав, що незабаром буде перекидання техніки, і розповідав навіщо

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На залізничному вокзалі у Гомелі помічено багато військової техніки без розпізнавальних знаків. Про це пише Telegram-канал "Світові новини".

Місто, звідки перекидають техніку, розташоване за сорок кілометрів від українського кордону.

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Лукашенко попереджав

24 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії. Такі дії він обґрунтував тим, що потрібно захистити південний кордон через те, що Україна нібито почала перекидати війська.

Також він нагадав, що Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість – 2022" біля кордонів України та Євросоюзу. На тлі цієї заяви російські військові вже почали прибувати до Білорусі у межах перевірки сил реагування.

У ході навчань будуть відпрацьовані питання перегрупування на великі відстані для оперативного створення угруповань військ (сил), а також виконання під керівництвом командувачів об'єднаннями низки навчально-бойових завдань:

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прикриття державного кордону на суші та в повітряному просторі;

ведення боротьби з силами спеціальних операцій та незаконними збройними формуваннями;

оборони та утримання займаних рубежів.

Водночас народний депутат від "Євросолідарності" розповів, як Україна готується до захисту від нападу Росії з півночі та опублікував відео. Також він зазначив, що на кордоні з Білоруссю тривожно, бо Росія туди перекинула й "Іскандери", і "Урагани".

Військові навчання біля кордонів з Україною