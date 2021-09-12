Тайфун "Чанту" обрушився на Філіппіни: постраждали понад 11 тисяч осіб

На північні острови Філіппін обрушився тайфун "Чанту" і залишив регіон без електрики. Тисячі людей евакуйовані.
Про це пише агентство Reuters.
Тайфун "Чанту", який до цього був класифікований філіппінським бюро погоди як шторм категорії 5, ослаб до 3 категорії коли наблизився до Філіппінам у суботу, 11 вересня.
"Це один з найсильніших тайфунів, які я коли-небудь відчував", – повідомив місцевий житель провінції Батанес, яка часто піддається руйнівній дії потужних тайфунів.
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Більш ніж 11 тисяч осіб постраждали від тайфуну, понад тисяча осіб все ще перебувають в евакуаційних центрах, йдеться в звіті агентства по стихійним лихам. Про постраждалих поки немає інформації.
Прогнозується, що тайфун в неділю, 12 вересня, пройде повз східного узбережжя Тайваню. Потім очікується, що шторм вдарить по материковій частині Китаю.
- Раніше ми повідомляли, що у листопаді 2020 на Філіппіни обрушився потужний тайфун.
- Також нагадаємо, в кінці жовтня 2020 на Філіппінському архіпелазі вирував тайфун Goni.