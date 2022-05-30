Тайвань заявив про велике вторгнення Китаю в його зону ППО

Острову довелося підняти винищувачі

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Тайвань у понеділок повідомив про найбільше з січня вторгнення ВПС Китаю до його зони ППО — туди увійшли 30 китайських бойових літаків. Щоб перехопити китайські літаки, острів Тайвань, який Китай вважає своїм, підняв у повітря свої винищувачі. Про це повідомляє Reuters .

За повідомленням тайванського міністерства, остання китайська місія включала 22 винищувачі, а також літаки радіоелектронної боротьби, раннього попередження та протичовнові літаки.

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Літак пролетів у районі на північний схід від острова Пратас, згідно з картою, наданою міністерством, хоч і далеко від самого Тайваню.

Тайвань направив бойові літаки для стримування, а ракетні системи було розгорнуто для спостереження за ними, йдеться у повідомленні міністерства.

Це було найбільше вторгнення з того часу, як 23 січня Тайвань повідомив про 39 китайських літаків у своїй зоні ППО. Під час вильотів не було зроблено жодного пострілу.

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Негайних коментарів з боку Китаю не було, хоча раніше він заявляв, що подібні дії були навчаннями, спрямованими на захист суверенітету країни.

Напруженість навколо Тайваню

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, протягом двох останніх років скаржився на неодноразові бойові вильоти китайських ВПС поблизу острова — часто в південно-західній частині його ідентифікаційної зони ППО, або неподалік острова Пратас.

Тайвань називає неодноразові військові дії Китаю поблизу війною "сірої зони", мета якої — виснажити сили Тайваню та перевірити його реакцію.

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Минулого тижня китайські військові заявили, що нещодавно провели навчання навколо Тайваню як "урочисте попередження" проти його "змови" зі Сполученими Штатами. Це сталося після того, як президент США Джо Байден повідомив про зміну американської політики "стратегічної двозначності" щодо Тайваню, заявивши, що Сполучені Штати втрутяться у військове втручання, якщо Китай нападе на острів.

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