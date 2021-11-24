Тіло доставили в багажному відділенні: на борту літака повісився росіянин

Родичі чоловіка вважають, що причиною цього стало сильно отруєння померлого в Єгипті

Літак з тілом чоловіка приземлили в Каїрі, однак там не захотіли залишити труп в себе/Колаж: Сьогодні

У літаку, який виконував рейс з Єгипту до Росії, вкоротив собі віку чоловік. Його тіло повернули додому в багажному відділенні.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Отруєння перед самогубство

48-річний автомеханік Олександр Докшин вирішив поїхати у відпустку на свій день народження. Літав він за кордон двічі на рік: один раз сам, інший — з сім'єю. Цього разу чоловік поїхав до Шарм-ель-Шейха, але отруївся там, навіть лежав у лікарні. Через два дні після виписки довелося поспішати на рейс до рідної Самари.

Чоловік повісився в туалеті

Відразу після зльоту Олександр закрився в туалеті і підозріло довго не з'являвся в салоні. Тоді вирішили відкрити двері. У туалеті знайшли тіло, що висить на ремені від багажної сумки. Літак довелося посадити в Каїрі, там місцеві медики констатували смерть. Правда, залишати у себе труп вони не захотіли. Але знайшовся вихід: в Самару Докшин повернувся в якості багажу.

Що кажуть у сім'ї чоловіка?

Сім'я вважає, що все сталося через харчове отруєння Олександра в Єгипті. Нібито йому стало настільки погано, що він не зміг терпіти болю. У чоловіка залишилася донька, яка навчається в 4 класі.

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Самогубство в Тернополі

У Тернополі в одній з квартир багатоповерхового будинку школярка покінчила життя самогубством. Мертву дівчину знайшли її рідні.

Родичі дівчини ввечері повернулися додому і виявили школярку в петлі. На місце самогубства відразу викликали медиків, проте вони лише констатували смерть. Відомо, що дівчина не залишила передсмертну записку.