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Тепер ще й "фінський": у Фінляндії виявили нову мутацію COVID-19

18 лютого, 06:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Не всі тести можуть виявити новий штам

У Фінляндії виявили абсолютно новий варіант коронавірусу – Fin-796H, який поєднує у собі властивості штамів, раніше виявлених у Великій Британії і Південній Африці.

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Про це повідомила фінська лабораторія Vita Laboratoriot Oy.

Фахівці лабораторії спільно з вченими Інституту біотехнологій Гельсінського університету виявили раніше невідому мутацію коронавірусу в одному із зразків, привезених з півдня Фінляндії.

"У світі вже виявлено кілька варіантів коронавірусу. Майже всі вони є мутаціями британського або південноафриканського варіантів, бразильського або японського. Варіант, який виявлений у Фінляндії, відрізняється від усіх них", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через певні мутації "фінського" штаму, при зараженні ним коронавірус складно виявити принаймні одним з ПЛР-тесті, рекомендованих ВООЗ. Проте більшість застосовуваних тестів цей варіант вірусу все-таки розпізнає.

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Тепер ще й "фінський": у Фінляндії виявили нову мутацію COVID-19
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Новий штам поки недостатньо вивчений, але вчені припускають, що його інфекційність може бути такою ж високою, як у "британського", при цьому вакцини можуть бути так само неефективні проти нього, як проти "південноафриканського" варіанту.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах виявили сім варіантів вірусу, які можуть містити мутації, аналогічні британському штаму.

Ми також повідомляли, що вчені виявили, що "британський" штам коронавірусу почав мутувати – зміни схожі з виявленими раніше у "бразильського" і "південноафриканського" видів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Фінляндія штам мутація коронавірус
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