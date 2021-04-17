Теракт на 9 травня, літній держпереворот і українські націоналісти: нові "одкровення" Лукашенко

Як заявляють білоруські спецслужби, державний переворот планували на червень-липень цього року

У Білорусі розповіли подробиці про нібито спробу замаху на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і підготовку збройного заколоту в країні.

Реклама

Як заявив в ефірі телеканалу ОНТ голова КДБ Іван Тертель, до складу групи входили, в тому числі, заарештовані днями Федута, Зенкович і Костусєв, а також іноземні громадяни.

За оголошеною в сюжеті інформацією, збройний заколот отримав назву "Тиша". Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.

За даними ФСБ, вони нібито планували здійснення військового перевороту за "відпрацьованим сценарієм кольорових революцій". Силовики заявляють, що для цього вони збиралися залучити місцевих і українських націоналістів.

В тренді Україні нема про що непокоїтися: Пентагон пообіцяв нову допомогу

Крім того, силовики заявляють, що військовий переворот планували в день параду Перемоги в Мінську 9 травня.

Реклама

Нагадаємо, зниклі у Москві білоруські опозиціонери виявилися в КДБ в Мінську.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама