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Теракт на 9 травня, літній держпереворот і українські націоналісти: нові "одкровення" Лукашенко

17 квітня, 21:19

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Як заявляють білоруські спецслужби, державний переворот планували на червень-липень цього року

У Білорусі розповіли подробиці про нібито спробу замаху на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і підготовку збройного заколоту в країні.

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Як заявив в ефірі телеканалу ОНТ голова КДБ Іван Тертель, до складу групи входили, в тому числі, заарештовані днями Федута, Зенкович і Костусєв, а також іноземні громадяни.

За оголошеною в сюжеті інформацією, збройний заколот отримав назву "Тиша". Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.

За даними ФСБ, вони нібито планували здійснення військового перевороту за "відпрацьованим сценарієм кольорових революцій". Силовики заявляють, що для цього вони збиралися залучити місцевих і українських націоналістів.

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Крім того, силовики заявляють, що військовий переворот планували в день параду Перемоги в Мінську 9 травня.

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Нагадаємо, зниклі у Москві білоруські опозиціонери виявилися в КДБ в Мінську.

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