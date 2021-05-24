Теракт в Єрусалимі. Постраждали двоє людей, нападника ліквідовано (фото, відео)

У понеділок, 24 травня, в Єрусалимі стався теракт. Невідомий напав з ножем на ізраїльтян біля штаб-квартири поліції Ізраїлю. Двоє людей поранені. Терорист нейтралізований.
Про це повідомляє newsru.co.il.
Стан одного пораненого важкий, другий отримав легке поранення.
Поранені доставлені в ієрусалимську лікарню "Адаса Ар а-цофім".
Відомо, що пораненим близько 20 років.
Як повідомляє vesty.co.il, вогонь по нападнику відкрив боєць прикордонної поліції (МАГАВ).
Раніше повідомлялося, що в Єрусалимі біля Дамаських воріт стався теракт – в результаті наїзду автомобіля п'ять людей отримали поранення.