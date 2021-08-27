Теракт в Кабулі: загинули не менше 110 людей, ще більше постраждали

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за серію вибухів і стрілянину в Кабулі

Число загиблих під час теракту в Кабулі зросло до 110 людей. Війська США, що допомагають евакуювати афганців, готуються до нових атак.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За даними журналістів Al Jazeera в Афганістані, в результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 110 людей. У тому числі 13 американських солдатів. 158 людини постраждали.

Також повідомляється, що американські війська, які допомагають евакуювати афганців, готуються до нових атак. На цей момент відомо, що відповідальність за кілька терактів взяла на себе терористичне угрупування "Ісламська держава"(ІДІЛ).

Фото: REUTERS

Заява президента США Джо Байдена після теракту

Американський президент пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію

Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

"Ми не пробачимо вас, ми не забудемо, ми будемо полювати на вас, де б ви не були... Ми завдамо удари по угрупованню ІДІЛ у зручний нам час і де нам буде зручно, вони не переможуть. Ми знайдемо способи дістатися до них ", – заявив Байден.

Американський президент також додав, що США мають намір продовжувати евакуації своїх військових, цивільних і тих, хто їм допомагав, за планом і доведуть до кінця свою місію.

"Терористи не зупинять нас, ми будемо продовжувати евакуацію наших громадян і наших союзників. Ми доведемо до кінця нашу місію і після виведення наших військ продовжимо вирішувати відповідні завдання", – підкреслив він.

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