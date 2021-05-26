"Терор потрібно зупинити". Тихановська оголосила про підготовку нових протестів в Білорусі

За словами лідерки опозиції, країна перетворилася на "чорну пляму" на світовій мапі

Білоруська опозиція оголосила про підготовку нової фази протестів проти режиму Олександра Лукашенка, який перебуває "на межі тотальної ізоляції".

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Про це заявила лідерка руху Світлана Тихановська в своєму Telegram-каналі.

"І ми самі, білоруси, повинні зробити все можливе, щоб звільнити політичних вʼязнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми повинні діяти — вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого — терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту", – йдеться в повідомленні.

За словами Тихановської, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій мапі.

Також зазначається, що на першій зустрічі члени опозиційного руху обговорили такі питання:

посилення міжнародного тиску і конкретні заходи у відповідь на дії Лукашенка;

контакт із посадовцями всередині Білорусі та розширення цього контакту;

нарощування структури партизанського руху всередині Білорусі;

проєкт з амністії та реабілітації учасників протестів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

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