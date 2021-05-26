"Терор потрібно зупинити". Тихановська оголосила про підготовку нових протестів в Білорусі

Білоруська опозиція оголосила про підготовку нової фази протестів проти режиму Олександра Лукашенка, який перебуває "на межі тотальної ізоляції".
Про це заявила лідерка руху Світлана Тихановська в своєму Telegram-каналі.
"І ми самі, білоруси, повинні зробити все можливе, щоб звільнити політичних вʼязнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми повинні діяти — вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого — терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту", – йдеться в повідомленні.
За словами Тихановської, Білорусь перетворилася на "чорну пляму" на світовій мапі.
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Також зазначається, що на першій зустрічі члени опозиційного руху обговорили такі питання:
- посилення міжнародного тиску і конкретні заходи у відповідь на дії Лукашенка;
- контакт із посадовцями всередині Білорусі та розширення цього контакту;
- нарощування структури партизанського руху всередині Білорусі;
- проєкт з амністії та реабілітації учасників протестів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.
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