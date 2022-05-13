Тихановська підлила олії у вогонь у скандал про білорусів, які нібито врятували Київ

Білоруська опозиціонерка отримала багато відгуків українців та білорусів за свої слова в інтерв'ю про те, що "багато в чому завдяки білорусам припинився напад на Київ з боку Білорусі"

Тихановська прокоментувала скандал про білорусів, які нібито врятували Київ / Колаж "Сьогодні"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська прокоментувала реакцію на її інтерв'ю "Настоящему времени" та додала, що білоруси підтримують Україну у боротьбі проти агресорів, чим можуть.

Про це білоруська опозиціонерка повідомила у себе на сторінці facebook.

Реклама

"Зараз я отримую багато відгуків українців та білорусів на інтерв'ю, в якому сказала, що "багато в чому завдяки білорусам припинився напад на Київ з боку Білорусі". Я вважаю, що завдання політика – бути чесним та відкритим із людьми, і тому вирішила написати цей пост", – йдеться у повідомленні.

Світлана Тихановська стверджує, що подвиг, жертва та героїзм українського народу не піддаються ні оцінці, ні сумніву.

"Шановні українці, я повністю згодна, що подвиг вашого народу, жертва вашого народу та героїзм вашого народу не піддаються ні оцінці, ні сумніву. То, як ви всі разом захищаєте свою країну та своє майбутнє, – це приклад усьому світу, усім націям та Ні я, ні будь-яка інша людина на планеті не може позбавити вас цієї заслуги. І завдання всіх нас – допомагати вам боротися за мир і проти агресорів. Білоруси це розуміють і кожен день допомагають вам, чим можуть", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Лукашенко хотів разом із Путіним захопити Київ за три дні?

Олександр Лукашенко змінив риторику після того, як Володимир Путін не зміг захопити Київ за 3 дні. Однак спочатку Лукашенко переконував, що вони зможуть взяти столицю України разом.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська наголосила, що Лукашенко є колаборантом. І зараз білоруси борються не лише проти війни, а й проти режиму.

"Це така подвійна окупація у нас у країні", – сказала Тихановська.

Водночас вона наголосила, що риторика самопроголошеного президента Білорусі змінилася.

Реклама

Раніше ми писали: