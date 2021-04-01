Тихановська сказала, чий Крим – тепер чекає на запрошення до України

Лідер білоруської опозиції розповіла, якої саме підтримки вона хоче від України

Лідер білоруських протестів Світлана Тихановська офіційно визнала окупований Росією Кримський півострів частиною України.

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Про це вона заявила в інтерв'ю Європейської правді.

Таку заяву Тихановська зробила вперше – раніше вона ухилялася від прямої відповіді на запитання щодо приналежністі Криму або визнавала його українським з обмовками.

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"Крим – український. Коли говориш невизначено – це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання", – підкреслила вона.

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Світлана Тихановська додала, що очікує від України активнішої участі в розв'язанні політичної кризи в Білорусі й "максимального тиску – політичного, економічного" на режим Олександра Лукашенка.

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"Нам хотілося б рішучіших заяв, жорсткішої позиції і якоїсь фінансової ізоляції Білорусі", – пояснила опозиціонерка.

Щодо свого можливого візиту до України Тихановська сказала, що у неї є запрошення від Верховної Ради, однак від уряду вона його ще не отримувала. І дійсно – у вересні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що спершу опозиція Білорусі має визначитися в питанні російської агресії проти України.

"Ми плануємо офіційний візит, але хотілося б ще його отримати від офіційного уряду", – підкреслила Тихановська.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що в лютому Світлана Тихановська провела онлайн-зустріч з українськими нардепами з міжфракційної групи "За демократичну Білорусь".

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