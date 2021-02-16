ТОП-10 способів зігрітися в мороз, про які ви не знали

10 способів, як не змерзнути на вулиці

Однією з основних проблем, з якою стикаються люди взимку, – сильний мороз, в який навіть виходити з дому не хочеться.

Реклама

Ми зібрали кілька порад про те, як не змерзнути й убезпечитися в умовах низьких температур.

1. Випийте чай з імбиром

Корінь імбиру – це їжа-стимулятор, яка покращує кровообіг, підвищує температуру нашого тіла і допомагає зігріти кров у холодних кінцівках. Імбирний чай не тільки допоможе зігрітися – він ще й корисний.

2. З'їжте гострий суп

Реклама

Гарячий суп надає таку саму тимчасову зігрівальну дію, як і гарячий напій. Але якщо страва буде з перцем чилі, що містить капсаїцин, прискорюється метаболізм в організмі. Отже, організм вироблятиме більше тепла. Однак такий метод не підійде тим, у кого є проблеми зі шлунком.

3. Вживайте жирну їжу

Якщо ви плануєте залишатися на вулиці тривалий час, слід з'їсти продукт, який повільно переварюється (горіхи, авокадо, масло тощо).

4. Руки і ноги тримайте в теплі

Перед виходом на вулицю не забудьте взяти рукавички, шапку і надіти теплі шкарпетки. Так ваше тіло зберігатиме тепло, і ви не будете мерзнути на морозі.

Реклама

5. Правильно дихайте

Правильне дихання допомагає трохи підняти температуру тіла. Потрібно затримати дихання на 20-30 секунд і потім повільний видихнути. Температура піднімається завдяки вуглекислоті, яка накопичується в крові.

6. Намагайся не нервувати

Під час стресу кров в тілі відпливає від кінцівок, щоб надійти до мозку. Тому на морозі у жодному разі не можна нервуватися, адже ризик змерзнути зростає. Можна практикувати таку вправу: на короткий час напружте всі м'язи, а потім різко розслабте їх.

7. Потріть олівець

Реклама

На долонях у людини велика кількість біологічно активних точок. Якщо впливати на деякі з них, можна навіть спітніти.

8. Використовуйте гірчичники

Сухий гірчичник або перцевий пластир у шкарпетках можуть зігріти протягом 12 годин. Важливо, щоб ноги залишалися сухими. Тому рекомендуємо надягати відразу дві пари шкарпеток: з бавовни і вовняні.

9. Не говоріть на морозі

Вдихаючи і видихаючи, ми втрачаємо близько 98% тепла. Тому щоб зігрітися, потрібно надіти спеціальну теплу маску і якомога менше розмовляти на морозі. Однак не варто відразу вкутувати в шарф все обличчя, адже він може зволожитися від теплого дихання і ви вдихатиме вже крижане повітря.

10. Підготуйтеся перед виходом

Якщо ви плануєте піти подихати свіжим повітрям, варто заздалегідь потурбуватися про тепло. Нагрійте рукавички і шапку, щоб тепло було з вами відразу після виходу. А гарячий чай з медом, який можна взяти із собою в термосі, не тільки зігріє, а й подарує приємний післясмак.

Що робити в разі обмороження

Вплив сильного холоду на організм може викликати обмороження. Як ідеться на сайті WebMD, передовсім потрібно звернутися по допомогу до медиків. Поки ви чекаєте медичну допомогу, слід вжити таких заходів:

переміститися в тепле місце і зняти весь мокрий одяг.

злегка зігріти уражену ділянку теплою водою (не гарячою), поки шкіра не стане червоною і теплою.

пити більше теплих напоїв.

У жодному разі не можна використовувати прямий нагрів від грілок, радіатора або вогню. Також заборонено терти і масажувати шкіру.

Як швидко прогріти салон авто взимку

Покрокова інструкція як зробити, щоб салон швидко прогрівся:

ввімкнути забір повітря до печі з вулиці;

перевести продуктивність клімат-контролю на мінімальне значення;

ввімкнути режим обдування вікон;

ввімкнути вентилятор печі;

ввімкнути на грубці теплий режим, паралельно вимкнувши забір повітря з вулиці.

Також ми писали про те, які сніданки допоможуть зігрітися взимку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама