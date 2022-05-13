Торг за перепустку в НАТО: Швеція та Фінляндія відповіли Ердогану

Кандидити в Альянс впевнені, що є спосіб домовитись

Ердоган уже визначився, які поступки отримає від нових членів НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Швеція та Фінляндія не очікували, що хтось із країн-членів НАТО буде проти їхнього приєднання до цієї форми колективної безпеки. Тому висловили подив такою позицією Туреччини.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде місцева агенція SVT.

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Що сталося

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до Альянсу, тому що в цих країнах знаходять притулок представники курдських формувань, які вважаються в Туреччині терористичними. Йдеться насамперед про "Робітничу партію Курдистану" (РПК).

"Нині ми стежимо за розвитком подій щодо Швеції та Фінляндії, але не бачимо позитиву. Швеція стала домівкою для РПК та інших терористичних груп", – заявив журналістам Ердоган.

Відповідь

Глава МЗС Швеції Анн Лінде у своєму коментарі сказала, що ще кілька днів тому турецькі представники не висловлювалися проти.

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"Я зустрілася зі своїм турецьким колегою напередодні, і ми також обговорювали можливу заявку Швеції на членство в НАТО кілька тижнів тому на двосторонній зустрічі. У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не говорили. Ані посли НАТО, жодна з 30 країн не представили нічого подібного. Я сподіваюся, що ми зможемо обговорити все, і якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн", – заявила Лінде.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто також заявив, що його турецький колега раніше висловлювався позитивно щодо членства двох скандинавських країн у НАТО.

"Ці речі завжди пов'язані із політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити", – має позитивний настрій Хаавісто.

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Дорога до НАТО