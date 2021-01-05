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Виходити тільки в екстрених випадках: що заборонили в Британії на час локдауна

5 січня, 10:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

За перше порушення карантину штраф становитиме 200 фунтів стерлінгів

/ Фото: REUTERS/Henry Nicholls

У Великій Британії з 5 січня почав діяти третій національний локдаун. Карантинні обмеження посилили через погіршення ситуації з коронавірусом в країні.

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Як повідомляє Daily Mail, карантин в Англії триватиме до середини лютого. Потім він буде переглянутий.

На цей час людям заборонено залишати будинки за винятком екстрених випадків, таких як:

  • медична необхідність, в тому числі отримання щеплення від COVID-19;
  • похід до магазину за продуктами;
  • фізичні вправи на повітрі;
  • опіка над ким-небудь;
  • поїздки на роботу для тих, хто не може працювати з дому.

У перший день локдауну Лондон спорожнів

У перший день локдауну Лондон спорожнів / Фото: Reuters/Hannah Mckay

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Також в Англії діятимуть такі правила і обмеження:

Навчання і догляд за дітьми

  • школи і коледжі переходять на дистанційне навчання;
  • ясла залишаться відкритими;
  • дитячі майданчики будуть відкриті;
  • студенти університетів не повернуться з канікул до студентських містечок і продовжать навчання дистанційно, річні іспити наступного літа скасовуються.

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Робота ресторанів і барів

Ресторанам дозволено продовжувати торгувати навиніс їжею і безалкогольними напоями.

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Торгівля

Роботу під час карантину зможуть продовжити:

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  • продовольчі магазини;
  • супермаркети;
  • аптеки;
  • садові центри;
  • будівельні магазини;
  • ринкові прилавки, які продають предмети першої необхідності.

Сфера послуг

Перукарні та салони краси будуть закриті.

Спорт

  • спортивні споруди на відкритому повітрі, такі як поля для гольфу, тенісні корти і спортмайданчики під відкритим небом, будуть закриті;
  • заходи для спортсменів-любителів скасовуються, однак професійним спортсменам, у тому числі футбольній прем'єр-лізі, дозволено продовжувати гру.
  • Спорт британцям залишили – тільки на свіжому повітрі і не в компанії
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    Спорт британцям залишили – тільки на свіжому повітрі і не в компанії / Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Штраф за порушення карантину

Тим, хто порушує правила, загрожує 200 фунтів стерлінгів за перше порушення, а за подальші порушення – до 6 400 фунтів стерлінгів. Поліція може вжити заходів проти будь-якого порушника правил, в тому числі за вихід на вулицю без "поважної причини".

За Шотландією, Уельсом і Північною Ірландією залишено право власного вибору карантинних заходів.

У Шотландії з півночі 5 січня також почав жорсткий карантин, дотримуватися якого жителі будуть зобов'язані в законодавчому порядку. Їм наказано не залишати домівки за винятком випадків крайньої необхідності. Школи там будуть закриті до лютого.

В Уельсі школи і коледжі переводяться на дистанційне навчання до 18 січня.

Нагадаємо, у Франції через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада передумала послаблювати карантинні обмеження і замість цього, навпаки, вирішила посилити карантин в різних частинах країни.

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Великобританія карантин коронавірус локдаун

Джерело: REUTERS/Henry Nicholls

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