Виходити тільки в екстрених випадках: що заборонили в Британії на час локдауна

У Великій Британії з 5 січня почав діяти третій національний локдаун. Карантинні обмеження посилили через погіршення ситуації з коронавірусом в країні.
Як повідомляє Daily Mail, карантин в Англії триватиме до середини лютого. Потім він буде переглянутий.
На цей час людям заборонено залишати будинки за винятком екстрених випадків, таких як:
- медична необхідність, в тому числі отримання щеплення від COVID-19;
- похід до магазину за продуктами;
- фізичні вправи на повітрі;
- опіка над ким-небудь;
- поїздки на роботу для тих, хто не може працювати з дому.
Також в Англії діятимуть такі правила і обмеження:
Навчання і догляд за дітьми
- школи і коледжі переходять на дистанційне навчання;
- ясла залишаться відкритими;
- дитячі майданчики будуть відкриті;
- студенти університетів не повернуться з канікул до студентських містечок і продовжать навчання дистанційно, річні іспити наступного літа скасовуються.
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Робота ресторанів і барів
Ресторанам дозволено продовжувати торгувати навиніс їжею і безалкогольними напоями.
Торгівля
Роботу під час карантину зможуть продовжити:
- продовольчі магазини;
- супермаркети;
- аптеки;
- садові центри;
- будівельні магазини;
- ринкові прилавки, які продають предмети першої необхідності.
Сфера послуг
Перукарні та салони краси будуть закриті.
Спорт
- спортивні споруди на відкритому повітрі, такі як поля для гольфу, тенісні корти і спортмайданчики під відкритим небом, будуть закриті;
- заходи для спортсменів-любителів скасовуються, однак професійним спортсменам, у тому числі футбольній прем'єр-лізі, дозволено продовжувати гру.
Штраф за порушення карантину
Тим, хто порушує правила, загрожує 200 фунтів стерлінгів за перше порушення, а за подальші порушення – до 6 400 фунтів стерлінгів. Поліція може вжити заходів проти будь-якого порушника правил, в тому числі за вихід на вулицю без "поважної причини".
За Шотландією, Уельсом і Північною Ірландією залишено право власного вибору карантинних заходів.
У Шотландії з півночі 5 січня також почав жорсткий карантин, дотримуватися якого жителі будуть зобов'язані в законодавчому порядку. Їм наказано не залишати домівки за винятком випадків крайньої необхідності. Школи там будуть закриті до лютого.
В Уельсі школи і коледжі переводяться на дистанційне навчання до 18 січня.
Нагадаємо, у Франції через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада передумала послаблювати карантинні обмеження і замість цього, навпаки, вирішила посилити карантин в різних частинах країни.
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