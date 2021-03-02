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Третя хвиля пандемії не за горами: Норвегія посилює карантин

2 березня, 17:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Осло стурбоване збільшенням нових випадків COVID-19 в королівстві

Влада Норвегії побоюється початку третьої хвилі коронавірусної епідемії в країні і тому готується посилити карантинні обмеження.

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Про це, як повідомляє Reuters, 2 березня заявив міністр охорони здоров'я королівства Бент Хої.

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"Ми можемо зіткнутися з початком третьої хвилі. Ми маємо бути готові до того, що наступні два місяці можуть бути досить важкими", – сказав очільник норвезького МОЗ на пресконференції.

Хої назвав вкрай важливим тримати поширення вірусу під контролем. Для цього влада тепер поширюватиме вакцини від COVID-19 в містах пропорційно до їхнього населення, а не за часткою літніх жителів, як було раніше.

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Варто зазначити, що показники поширення COVID-19 в цій скандинавській країні є одними з найнижчих в Європі, але влада стурбована нещодавнім відновленням випадків зараження, особливо в Осло, де фіксують все більше інфікованих британським штамом коронавірусу.

Наразі в Норвегії використовують вакцини компаній Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca, однак останню застосовують лише для пацієнтів до 65 років.

Нагадаємо, що сусіди Норвегії – Естонія і Фінляндія – вже оголосили про посилення локдауну через зростання кількості нових хворих.

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А з 3 березня нові правила чекають й на жителів Словаччини, зокрема обмеження на пересування громадян.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Норвегія епідемія карантин коронавірус COVID-19 локдаун третя хвиля
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