Третя хвиля пандемії не за горами: Норвегія посилює карантин

Влада Норвегії побоюється початку третьої хвилі коронавірусної епідемії в країні і тому готується посилити карантинні обмеження.
Про це, як повідомляє Reuters, 2 березня заявив міністр охорони здоров'я королівства Бент Хої.
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"Ми можемо зіткнутися з початком третьої хвилі. Ми маємо бути готові до того, що наступні два місяці можуть бути досить важкими", – сказав очільник норвезького МОЗ на пресконференції.
Хої назвав вкрай важливим тримати поширення вірусу під контролем. Для цього влада тепер поширюватиме вакцини від COVID-19 в містах пропорційно до їхнього населення, а не за часткою літніх жителів, як було раніше.
Варто зазначити, що показники поширення COVID-19 в цій скандинавській країні є одними з найнижчих в Європі, але влада стурбована нещодавнім відновленням випадків зараження, особливо в Осло, де фіксують все більше інфікованих британським штамом коронавірусу.
Наразі в Норвегії використовують вакцини компаній Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca, однак останню застосовують лише для пацієнтів до 65 років.
Нагадаємо, що сусіди Норвегії – Естонія і Фінляндія – вже оголосили про посилення локдауну через зростання кількості нових хворих.
А з 3 березня нові правила чекають й на жителів Словаччини, зокрема обмеження на пересування громадян.
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