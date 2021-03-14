Тромби після вакцини AstraZeneca: дослідження компанії не підтвердили

Випадків тромбозу нібито навіть менше, ніж можна було очікувати

Британська компанія AstraZeneca, вакцинацію препаратом від COVID-19 якої зупинили відразу кілька країн, зробила заяву стосовно тромботичних явищ, що нібито викликаються її вакциною. У компанії стверджують, що вакцина безпечна і посилаються на "чіткі наукові дані".

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Про це йдеться на сайті компанії.

У компанії зазначили, що провели ретельне дослідження усіх доступних даних щодо 17 мільйонів людей, вже вакцинованих вакциною від коронавірусу AstraZeneca в Європейському союзі і Великій Британії, і не виявили жодних доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен (ТГВ) або тромбоцитопенії в жодній віковій групі, партії або будь-якій країні.

У AstraZeneca підкреслили, що на сьогодні у ЄС і Британії серед тих, що отримали вакцину зареєстровано тільки 15 випадків ТГВ і 22 випадки тромбоемболії легеневої артерії, і з огляду на масштаби вакцинації, це набагато нижче, ніж можна було б очікувати "в природних умовах серед населення такого розміру, і аналогічно іншим ліцензованим вакцинам проти COVID-19 ".

Навіть більше, клінічні дослідження показали нижчу кількість тромботичних випадків саме у вакцинованій групі. Також не виявлено збільшення кровотеч через вакцину у більш як 60 000 учасників дослідження.

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"Природа пандемії призвела до підвищеної уваги до окремих випадків, і ми виходимо за рамки стандартної практики моніторингу безпеки ліцензованих ліків, щоб гарантувати громадську безпеку", – заявила за підсумками дослідження медексперт Енн Тейлор.

Компанія пообіцяла опублікувати наступного тижня щомісячний звіт про безпеку своєї вакцини на сайті Європейського агентства з лікарських засобів.

Заява компанія з'явилося на тлі того, що країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусу AstraZeneca через можливість виникнення тромбозів.

Так, в одному з регіонів Італії таке рішення ухвалили після того, як у суботу після вакцинації помер учитель.

У Норвегії, яка вже припинила використання вакцини AstraZeneca, після імунізації цим препаратом трьох медпрацівників госпіталізовано через утворення тромбів.

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