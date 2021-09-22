Тропічні ліси Амазонії і Мачу-Пікчу: Україна встановила безвізовий режим з республікою Перу

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.
Про це повідомив Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Угода набуває чинності на З0-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.
Тепер українцям не знадобиться оформлення візи для перебування в цій екзотичній країні протягом 90 днів протягом 180 днів на рік.
Аналогічні умови будуть діяти і для перуанців. Раніше їм доводилося оформляти візу в українських дипустановах або звертатися за оформленням електронної в'їзної візи.
Іспанія відкриває в'їзд для українців
Раніше ми повідомляли, що з 27 липня громадянам України буде дозволено в'їзд в Іспанію. Це можливо у відповідності з рішенням Ради Європи.
На в'їзді в країну потрібно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.
27. .- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021
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Раніше ми також писали:
З зими в тропіки: з 1 березня українці можуть літати на Кариби без віз.
Нагадаємо, що безвіз з США поки нереальний, але є альтернатива.
Також нагадаємо, що рейтинг українського паспорта виріс – за кількістю безвіза ми обігнали всі країни СНД.