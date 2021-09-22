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Тропічні ліси Амазонії і Мачу-Пікчу: Україна встановила безвізовий режим з республікою Перу

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
22 вересня, 15:39
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Тепер українці зможуть перебувати в цій екзотичній країні протягом 90 днів без візи
Угоду про скасування візових вимог підписал посол Перу в Польщі і Україні Альберто Ефраін Вілфред Салас Бараона. Колаж: "Сьогодні"
Угоду про скасування візових вимог підписал посол Перу в Польщі і Україні Альберто Ефраін Вілфред Салас Бараона. Колаж: "Сьогодні"

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Про це повідомив Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Угода набуває чинності на З0-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Громадяни України та громадяни Республіки Перу можуть перебувати без віз на території держави іншої сторони строком до 90 днів
Громадяни України та громадяни Республіки Перу можуть перебувати без віз на території держави іншої сторони строком до 90 днів

Тепер українцям не знадобиться оформлення візи для перебування в цій екзотичній країні протягом 90 днів протягом 180 днів на рік.

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Аналогічні умови будуть діяти і для перуанців. Раніше їм доводилося оформляти візу в українських дипустановах або звертатися за оформленням електронної в'їзної візи.

Іспанія відкриває в'їзд для українців

Раніше ми повідомляли, що з 27 липня громадянам України буде дозволено в'їзд в Іспанію. Це можливо у відповідності з рішенням Ради Європи.

На в'їзді в країну потрібно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест.

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