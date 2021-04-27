Трупи померлих від COVID-19 спалюють на вулицях: Індія на межі гуманітарної катастрофи

Лікарні вже давно переповнені, а родичі годинами чекають черги, щоб попрощатися з покійними

Останні дні Індія б'є як власний, так і світовий рекорд по хворим на коронавірус. а ситуація в країні дійсно викликає жах, адже в реанімаціях вже давно немає місць, а для спалювання трупів навіть дров не залишилося.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, чому Індія на межі гуманітарної катастрофи.

Страшна статистика смерті

Індія посідає друге місце за кількістю хворих на коронавірус за весь час пандемії після США – 17,3 млн випадків. Зараз країна занурена в другу хвилю епідемії. В країні щодня фіксують понад 360 тисяч нових випадків за добу.

Щодня в країні вмирають кілька тисяч осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 195 тисяч осіб.

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Трупи спалюють в парках і на тротуарах

Через катастрофічно велику кількість померлих в Індії трупи спалюють і вдень, і вночі прямо на вулиці через брак місць. Родичі годинами чекають черги, щоб попрощатися з покійними. Ситуація в лікарнях також жахлива – нових пацієнтів з ускладненнями хвороби не приймають, все через брак кисню і ліжок.

Всіх людей влада закликає вакцинуватися від коронавірусу.

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Індію намагаються врятувати усім світом

Сполучені Штати стурбовані масовим зростанням числа випадків коронавірусу в Індії. Президент Джо Байден заявив, що його країна відправить в Індію медикаменти для боротьби з пандемією, апарати штучного дихання і засоби індивідуального захисту для лікарів.

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Індійський уряд направив військові літаки і потяги за киснем в Делі з інших частин країни і зарубіжних країн, включаючи Сінгапур.

Також про готовність допомогти Індії заявили і в Німеччині. Канцлер Ангела Меркель висловила "співчуття щодо жахливих страждань", які пандемія принесла Індії.

Євросоюз також пообіцяв відправити до Індії кисень і медикаменти.

Тим часом прем'єр-міністр Нарендра Моді закликає місцеву владу використовувати примусову ізоляцію лише як крайній захід, однак кілька штатів вже ввели такі обмеження в спробі стримати поширення вірусу.

До речі, навіть така плачевна ситуація не завадила індійській владі провести в цьому місяці найбільше релігійне свято в світі – індуїстський Фестиваль глечиків.

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