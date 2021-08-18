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Туреччина готова співпрацювати з "Талібаном" – Ердоган

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
18 серпня, 22:49
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Турецький президент оцінив "помірні заяви" талібів в останні дні і заявив, що готовий прийняти лідерів руху, що прийшов до влади в Афганістані
Реджеп Ердоган висловився про співпрацю з талібами
Реджеп Ердоган висловився про співпрацю з талібами

Туреччина відкрита до співпраці з радикальним рухом "Талібан", який прийшов до влади в Афганістані, заради миру для афганців і благополуччя турецьких громадян, які проживають у цій країні.

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Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у інтерв'ю місцевим ЗМІ, передає Anadolu.

"Ми готові до різної співпраці, щоб зберегти мир для афганського народу і забезпечити благополуччя турецьких громадян, які живуть в цій країні та щоб захистити інтереси нашої держави. Ми готові до співпраці", – заявив він у середу.

Крім того, Ердоган привітав те, що, за його словами, в останні дні таліби робили досить "помірні заяви".

"Ми заявляли раніше, що можемо прийняти лідерів "Талібану". Ми зберігаємо цю позицію сьогодні. Ми також вітаємо помірні заяви, зроблені лідерами талібів", – зазначив Ердоган.

Що відбувається в Афганістані

Після того як США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив столиці понад 20 провінцій країни. А потім таліби увійшли в Кабул, який залишив президент країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни терміно почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі .

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