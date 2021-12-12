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Туреччина випробувала перший у світі дрон із лазерною зброєю (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 грудня, 13:30
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Безпілотник передадуть турецьким збройним силам після завершення всіх фаз випробування
Назву дрону придумав глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу
Назву дрону придумав глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Туреччині успішно завершили випробування першого у світі БПЛА із лазерною зброєю Eren. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Назву дрону придумав голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу. Цей безпілотник передадуть турецьким збройним силам після завершення всіх фаз випробування.

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Дрон успішно пройшов стрільби з дистанцій 100, 300 та 500 метрів – його розробниками є оборонні компанії TÜBİTAK та ASİSGUARD. Розробка велася за координації департаменту криміналістики Головного управління безпеки.

За інформацією агентства, безпілотник здатний на відстані нейтралізувати вибухонебезпечні елементи за допомогою лазерної зброї, максимальна висота польоту дрона – 3000 метрів.

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Eren вперше був представлений у виставковому центрі ATO Congresium у рамках "Днів інформування про державні програми підтримки та заохочення": його представило Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини.

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