Туреччина звинуватила Сирію в атаці на цистерни з нафтою в Алеппо, є постраждалі (відео)

У Сирії були вчинені атаки на два населені пункти провінції Алеппо, які перебувають під контролем Туреччини, у результаті яких постраждали мирні жителі.

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Про це заявили в Міноборони Туреччини у Twitter.

Турецькі військові повідомили, що ракети, запущені з аеродрому Квайрес, досягли міст Джараблус і Ель-Баб і влучили в цистерни з нафтою.

"Було завдано удару по цивільним поселенням і місцям стоянки бензовозів в північних районах Джараблус і Аль-Баба. Є жертви серед цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Туреччина також звернулася до Росії з вимогою запобігати подібним атакам.

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Раніше в Сирії повідомили, що в селищі аль-Хамраєв недалеко міста Джераблус в провінції Алеппо обстріляли ракетами цистерни з нафтою, в результаті чого почалася пожежа і постраждали кілька людей.

Нагадаємо, на початку місяця американська авіабаза в Аль-Асаді в Іраку зазнала ракетного обстрілу, під час якого загинув цивільний підрядник з США.

В кінці лютого Сполучені Штати завдали удару по об'єктах у Сирії, що належить підтримуваному Іраном ополченню.

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