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Туреччина схвалила вакцину від коронавірусу CoronaVac: на неї все ще чекає Україна

13 січня, 20:47

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Першу дозу препарату ввели керівникові місцевого МОЗ

Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від коронавірусу, яку раніше замовила Україна, отримала дозвіл на екстрене застосування в Туреччині.

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Про це повідомляє Anadolu.

Відповідний документ було видано 13 січня Агентством з фармацевтики та медичного обладнання турецького МОЗ за результатами аналізу препарату.

На цьому тлі в країні почалася кампанія з вакцинації населення китайської вакциною, першу дозу якої ввели міністрові охорони здоров'я Фахреттіну Коджі. Ін'єкцію йому зробили в міській лікарні Анкари. За ним послідували члени Наукового комітету з боротьби з коронавірусом.

"Раніше я казав, що в кінці тунелю буде світло. Сьогодні цей день настав... Я вірю, що найближчі дні будуть яскравими. Я бажаю удачі нашому народові, і країні", – сказав Коджа.

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Фахреттін Коджа отримав вакцину. Відео: twitter.com/drfahrettinkoca
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Раніше Анкара уклала договір щодо постачання 50 млн доз вакцини CoronaVac, повний курс якої включає дві ін'єкції.

Нагадаємо, що напередодні бразильський біотехнологічний центр Інститут Бутантан, який проводив випробування CoronaVac, заявив, що вакцина продемонструвала загальну ефективність на рівні 50,38%.

А раніше CoronaVac схвалили для екстреного використання в Індонезії. У цій країні препарат показав ефективність в 65,3%. Навіть це нижче заявленого в українському Міністерстві охорони здоров'я для вакцинації населення нашої країни – керівник відомства Максим Степанов озвучував цільовий показник ефективності в 70%.

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Туреччина вакцинація вакцина Sinovac
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