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Туреччина потролила Путіна "знищенням" російського "Панцира": відео

26 квітня, 19:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Турецький оборонпром продовжує представляти все нові розробки для ударних безпілотників – створено нові ракети з лазерним наведенням

Турецька компанія Roketsan заявила про успішне випробування своїх ракет для бойового безпілотника Akinci, показавши анімоване відео "навчань", на якому дрон знищує російський ЗРПК "Панцир-С1".

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Ролик було опубліковано на сторінці компанії в Twitter.

Roketsan розробила малогабаритні боєприпаси з лазерним наведенням MAM-T (далекобійний варіант), MAM-C (фугасний) і MAM-L (термобаричний), пише Daily Sabah. Під час вогневих випробувань з небойовими боєприпасами були вражені всі умовні цілі, зазначили в Roketsan.

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Масове виробництво і перші поставки таких ракет планується здійснити цьогоріч. Також Roketsan успішно здійснила інтеграцію з Bayraktar, в результаті чого Туреччина створила модифікацію бойового БПЛА Bayraktar Akıncı S-1. Незабаром очікується початок його випробувань.

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Опублікувавши відео з "Панцирем", в Roketsan відповіли на ролик російських військових, які раніше показали "знищення" турецьких безпілотників Bayraktar TB2s бойовими дронами-камікадзе "Ланцет".

Нагадаємо, торік в Туреччині пройшли льотні випробування другого прототипу безпілотника Bayraktar Akıncı TİHA, оснащеного авіаційними двигунами українського виробництва.

Також ми писали, що в 2019 році Україна озброїлася ударними безпілотниками турецького виробництва Bayraktar.

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Росія Туреччина безпілотники дрон ЗРПК

Джерело: Сьогодні

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