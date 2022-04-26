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Туристи з Європи не хочуть бачити у турецьких готелях росіян – ЗМІ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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26 квітня, 06:45
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Європейські мандрівники також вимагають від готелів припинити працювати з росіянами
Компанія TUI просить готелі не працювати з росіянами
Компанія TUI просить готелі не працювати з росіянами / Фото: Колаж: Сьогодні

Представник найбільшого європейського туроператора TUI Tantur направив готелям Туреччини вимогу, в якій йдеться про необхідність скасувати броню всіх туристів із Росії. Таке рішення було викликано санкціями проти РФ. Поки що така ситуація діє до 31 травня, потім 20 числа кожного місяця надходитиме інформація про скасування наступного місяця.

Про це пише газета Turizmgazetesi.

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"Мета цього листа – повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited припинено. Дія контракту припинена відповідно до статті 9 контракту, підписаного між вашим готелем та Tantur" , – говориться у листі, надісланому готелям фінансовим менеджером Tantur Travel AŞ Чезмі Озканом.

Йдеться навіть про тих росіян, які вже встигли вселитися у номери. Їх, на думку туроператора, слід виселити. Цю вимогу компанія пояснила тим фактом, що туристичні компанії, що відправляють європейців відпочиваючих до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.

Як пише видання, мандрівники з Європи вимагають від готелів припинити працювати з росіянами.

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Тим часом, російське відділення компанії TUI в Туреччині Tantur було закрито, співробітників звільнили, а комп'ютери заблокували.

Санкції проти РФ

  • Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня. Серед заборонених товарів опинилися алкогольні напої, жіночі сумочки, тютюнові вироби, ювелірка, косметика і парфумерія, хутряні вироби, одяг вартістю від 1000 доларів, автомобілі, мотоцикли, роялі, наручні годинники, предмети мистецтва та колекційні предмети.
  • Західні обмеження впливають не лише на економіку Росії та компанії, які працюють всередині країни, але й на їхні дочірні підприємства. Наприклад, нещодавно збанкрутував Амстердамський торговий банк, власником якого є російський Альфа-банк.
  • Водночас Євросоюз найближчим часом таки планує відмовитися від енергоресурсів із РФ.

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Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
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Артилерія 411
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Засоби ППО 69
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