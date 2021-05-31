Русский
$ 27,5
33,39
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У дівчини Протасевича трапляються панічні атаки. Як почувається Сапега?

31 травня, 17:57

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі, але вона не падає духом – адвокат повідомив, що Сапега виглядає бадьорою і здоровою

У дівчини засновника NEXTA Романа Протасевича Софії Сапеги, яку затримали при примусовій посадки літака Ryanair в Мінську, в СІЗО трапляються панічні атаки, але вона з ними справляється.

Реклама

Про це повідомив адвокат Сапеги Олександр Филанович, передає "Інтерфакс-Захід".

"З її слів, почувається нормально. Розуміє, де знаходиться. Іноді трапляються панічні атаки, але в цілому вона з ними справляється. Скарг не висловлює", – розповів адвокат.

Адвокату вдалося відвідати підзахисну 28 травня, за його словами дівчина виглядала бадьорою і здоровою.

В тренді
Кінець пандемії не за горами? Вчені знайшли універсальний захист від коронавірусу
Вчені виявили універсальне антитіло. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, Софія Сапега була затримана 23 травня в Мінську разом з екс-головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, після того як влада Білорусі за допомогою винищувача змусила сісти літак, на якому вони летіли до Вільнюса з Афін.

Реклама

Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння", їй загрожує до 15 років в'язниці. Дівчині вже обрали запобіжний захід – утримання під вартою на строк 2 місяці.

Раніше ми повідомляли, що в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки України
На курорті в Єгипті загинув ексглава Служби зовнішньої розвідки УкраїниУкраїна
"Його просто вб'ють там". Ми дізналися у матері Протасевича, що чекає на її синаІнші країни
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)
Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)Економіка
Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль Кремля
Росія причетна до захоплення літака Ryanair – НАТО назвало роль КремляІнші країни
Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки в Єгипті. З'явилися нові подробиці трагедії
Загибель ексголови Служби зовнішньої розвідки в Єгипті. З'явилися нові подробиці трагедіїУкраїна
Нове
Нове "золоте дно" Лукашенка: що відбувається з Білоруссю після затримання Протасевича (оновлюється)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти