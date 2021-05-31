У дівчини Протасевича трапляються панічні атаки. Як почувається Сапега?

Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі, але вона не падає духом – адвокат повідомив, що Сапега виглядає бадьорою і здоровою

У дівчини засновника NEXTA Романа Протасевича Софії Сапеги, яку затримали при примусовій посадки літака Ryanair в Мінську, в СІЗО трапляються панічні атаки, але вона з ними справляється.

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Про це повідомив адвокат Сапеги Олександр Филанович, передає "Інтерфакс-Захід".

"З її слів, почувається нормально. Розуміє, де знаходиться. Іноді трапляються панічні атаки, але в цілому вона з ними справляється. Скарг не висловлює", – розповів адвокат.

Адвокату вдалося відвідати підзахисну 28 травня, за його словами дівчина виглядала бадьорою і здоровою.

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Нагадаємо, Софія Сапега була затримана 23 травня в Мінську разом з екс-головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, після того як влада Білорусі за допомогою винищувача змусила сісти літак, на якому вони летіли до Вільнюса з Афін.

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Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння", їй загрожує до 15 років в'язниці. Дівчині вже обрали запобіжний захід – утримання під вартою на строк 2 місяці.

Раніше ми повідомляли, що в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.