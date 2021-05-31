У дівчини Протасевича трапляються панічні атаки. Як почувається Сапега?

У дівчини засновника NEXTA Романа Протасевича Софії Сапеги, яку затримали при примусовій посадки літака Ryanair в Мінську, в СІЗО трапляються панічні атаки, але вона з ними справляється.
Про це повідомив адвокат Сапеги Олександр Филанович, передає "Інтерфакс-Захід".
"З її слів, почувається нормально. Розуміє, де знаходиться. Іноді трапляються панічні атаки, але в цілому вона з ними справляється. Скарг не висловлює", – розповів адвокат.
Адвокату вдалося відвідати підзахисну 28 травня, за його словами дівчина виглядала бадьорою і здоровою.
Нагадаємо, Софія Сапега була затримана 23 травня в Мінську разом з екс-головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, після того як влада Білорусі за допомогою винищувача змусила сісти літак, на якому вони летіли до Вільнюса з Афін.
Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння", їй загрожує до 15 років в'язниці. Дівчині вже обрали запобіжний захід – утримання під вартою на строк 2 місяці.
Раніше ми повідомляли, що в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.