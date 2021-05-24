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У Лукашенка безглуздо пояснили захоплення літака Ryanair в Мінську: відео

24 травня, 18:33

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Після скандалу з арештом критика правлячого режиму білоруська влада намагається виставити все як попередження теракту ХАМАС проти Євросоюзу

Білоруська влада стверджує, що погрози теракту на борту літака Ryanair з опозиційним активістом Романом Протасевичем буцім були пов'язані з палестино-ізраїльським конфліктом.

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Про це заявив очільник департаменту Міністерства транспорту Білорусі з авіації Артем Сікорський.

На прес-конференції 24 травня він зачитав "лист", в якому палестинське ісламістське угруповання ХАМАС заявило про мінування рейсу Ryanair Афіни – Вільнюс напередодні.

"Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, аби Ізраїль припинив вогонь у секторі Газа. Ми вимагаємо, аби Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні", – читає Сікорський.

Нібито вибір припав саме на рейс FR4978, тому що ним поверталися до Литви учасники Delfi Economic Forum, що проходив у Греції.

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"Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом", – "резюмують" бойовики ХАМАС.

Однак у ЗМІ вже звернули увагу на низку нестиковок у поданій білоруською владою версії. По-перше, свої вимоги угруповання висунуло через два дні після укладення перемир'я з Ізраїлем, а по-друге, ХАМАС відправив лист до аеропорту Мінська, а не Афін або Вільнюса, чи в авіакомпанію Rуanair.

Нагадаємо, що для примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську 23 травня білоруські ВПС навіть задіяли винищувач.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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