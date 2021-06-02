У Лукашенка здивували абсурдним рішенням: літакам не можна літати над Україною

На тлі закриття Україною свого повітряного простору білоруські чиновники пригадали збиті лайнери "Сибіру" і Malaysia Airlines

Фото: колаж "Сьогодні"

Влада Білорусі вважає політизованою заборону на використання літаками авіакомпаній цієї країни повітряного простору України і збираються скаржитися з цього приводу в Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO).

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Про це заявили в Міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі.

У департаменті з авіації міністерства стверджують, що рішення України порушує положення Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року та угоди з Білоруссю про повітряне сполучення 1995 року.

Крім того, білоруські чиновники пригадали катастрофу літака Ту-154 авіакомпанії "Сибір", який у 2001 році ненавмисно збили під час російсько-українських військових навчань, трагедію лайнера Malaysia Airlines, збитого бойовиками на Донбасі, й інцидент з літаком "Белавіа", який в 2016 році на вимогу СБУ повернули в аеропорт "Київ" через учасника "Антимайдану", що летів на ньому.

"Авіаційна влада Республіки Білорусь не рекомендує іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України для здійсненні польотів", – заявили в відомстві.

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Також білоруси назвали необ'єктивною і політизованою реакцію України та інших країн на інцидент з Ryanair, який 23 травня примусово посадили в аеропорту Мінська, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину.

На цьому тлі Мінськ погрожує звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших держав, які закрили своє небо для літаків білоруських авіакомпаній.

Організацію також попросять юридично кваліфікувати "загрози застосування сили з боку України" стосовно лайнера "Белавіа" в 2016 році.