У НАТО домовились не давати деяку зброю Україні

У Північноатлантичному альянсі уважно стежать за розвитком подій нашій країні

Між країнами НАТО існують домовленості щодо передачі зброї Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Між країнами НАТО існують "неформальні" домовленості про утримання від постачання в Україну деяких систем озброєнь. Серед них — західні танки та бойові літаки.

Про це повідомляє DPA.

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Члени Альянсу побоюються, що в разі початку відкритої конфронтації з Москвою через такі постачання організація відмовиться від повної підтримки своїх партнерів. Через це Польща відмовилася від постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

"Як було підтверджено в середу в Брюсселі в колах Альянсу, ризик прямої військової конфронтації між країнами НАТО і Росією має бути зведений до мінімуму. Є побоювання, наприклад, що Росія може офіційно розцінити постачання західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну, а потім вжити військових заходів у відповідь", — йдеться у повідомленні джерела.

Водночас повідомляється, що в Північноатлантичному альянсі уважно стежать за розвитком подій в Україні. Крім того, не виключають відправки важкої техніки в разі необхідності.

Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України

У Білому домі вважають, що Росія не зможе завадити Сполученим Штатам надавати військову допомогу Україні. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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"Ми маємо диверсифікований та стійкий ланцюг постачання зброї в Україну. Тож навіть якщо росіяни зможуть поцілити і вразити якийсь вантаж на території України, зі стратегічної точки зору це не зупинить військову допомогу, яку ми надаємо", — зазначив Салліван.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання про заяви Міноборони РФ, що російські війська нібито знищили велику партію західної зброї. Радник Білого дому уточнив, що не має подібної інформації та не консультувався з цього приводу з українською стороною.

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