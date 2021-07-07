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У Папи Римського рак кишечника? Ватикан назвав діагноз понтифіка

7 липня 2021 17:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Госпіталізація Франциска могла бути викликана запаленням килоподібну випинань стінок товстої кишки

Папа Римський пережив «серйозне» звуження товстої кишки. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римський пережив «серйозне» звуження товстої кишки. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Римський Франциск стабільно поправляється після операції на кишечнику, яку він переніс 4 липня.

Про це повідомляє Associated Press.

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У щоденному бюлетені Ватикану мовиться, що причиною госпіталізації та хірургічного втручання після цього стало "серйозне" звуження товстої кишки. Це, в свою чергу, могло бути викликано запаленням і рубцюванням в кишечнику.

При цьому жодні онкологічні новоутворення у понтифіка не згадуються.

За словами представника Ватикану Маттео Бруні, після перенесеної операції 84-річний Франциск самостійно їсть, а його інфузійну терапію призупинили. Це свідчить про нормальну функцію кишечника Папи і про те, що рідини, яку він отримує з прийомами їжі, достатньо задля підтримки повсякденних функцій організму.

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Обстеження ураженої тканини підтвердило "стеноз дивертикулу з ознаками склерозуючого дивертикуліту", додав Бруні. Тобто, в кишечнику Франциска виявили запалення килоподібних випинань стінок товстої кишки.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зідзвонився з Папою Римським Франциском і запросив його в Україну. Глава держави підкреслив, що зустріч з українцями на українській землі стане доленосною подією.

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