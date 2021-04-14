Біля резиденції британської королеви затримали чоловіка з сокирою

Патрульні помітили підозрілу людину з "наступальною зброєю" поруч з Букінгемським палацом ввечері у вівторок

У Лондоні (Велика Британія) поліція заарештувала чоловіка з сокирою в руках на центральній вулиці Мелл, що з'єднує королівський Букінгемський палац з Трафальгарською площею.

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Про це з посиланням на лондонську поліцію повідомляє Reuters.

Поліцейський патруль помітив підозрілу людину, що розгулювала з сокирою, у районі Букінгемського палацу близько 18:30 вечора у вівторок, 13 квітня.

Вони повідомили про неї озброєним офіцерам, що чергували поруч, і ті затримали чоловіка віком близько 40 років за підозрою в носінні наступальної зброї.

Будь-якої інформації про травмованих у результаті інциденту не надходило.

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