Біля резиденції британської королеви затримали чоловіка з сокирою

У Лондоні (Велика Британія) поліція заарештувала чоловіка з сокирою в руках на центральній вулиці Мелл, що з'єднує королівський Букінгемський палац з Трафальгарською площею.
Про це з посиланням на лондонську поліцію повідомляє Reuters.
Поліцейський патруль помітив підозрілу людину, що розгулювала з сокирою, у районі Букінгемського палацу близько 18:30 вечора у вівторок, 13 квітня.
Вони повідомили про неї озброєним офіцерам, що чергували поруч, і ті затримали чоловіка віком близько 40 років за підозрою в носінні наступальної зброї.
Будь-якої інформації про травмованих у результаті інциденту не надходило.
Нагадаємо, нещодавно один із найзаможніших людей Великої Британії, 83-річний власник готелів Річард Саттон, був убитий на території свого маєтку на південному заході Англії.
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