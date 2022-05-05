У Шарія забрали паспорт та відпустили під домашній арешт

Поліція Іспанії відпустила Шарія під підписку про невиїзд

Блогера Шария отпустили, он будет находиться под домашним арестом / Фото: Колаж: Сьогодні

Суддя Національного суду Іспанії відпустив блогера Анатолія Шарія під підписку про невиїзд. Також його звільнили від того, щоб з'являтися в суді кожні 15 днів. У Барселоні на журналіста невдовзі чекатиме судове рішення про екстрадицію. Про це пише іспанське видання Еlmundo.

Захищатиме Шарія адвокат Гонсало Бойє – який представляє інтереси Карлеса Пучдемона. Голова Центрального навчального суду № 4 Хосе Луїс Калама, який вестиме справу журналіста, вилучив у нього паспорт і заборонив залишати країну.

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Калама погодився на ці заходи на вимогу прокуратури, яка виключила клопотання про тюремне ув'язнення, оцінивши відсутність ризику втечі у зв'язку з корінням затриманого в Іспанії, де він проживає вже сім років, і тим, що має в порядку всі документи.

Крім того, зараз Україна має 40 днів на те, щоб подати запит про екстрадицію. Прокуратура Іспанії розгляне злочини, в яких він звинувачується, і ухвалить рішення видавати його чи ні нашій стороні.

Затримання Шарія