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У жінок після щеплення Pfizer збільшуються груди. Що кажуть медики

10 липня 2021 16:09

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Медики пояснили, що у 10% жінок після вакцинації розширюються лімфатичні вузли і з'являється ілюзія, що виросли груди

У 17-річної дівчини після щеплення виросли груди/Фото: колаж "Сьогодні"

У 17-річної дівчини після щеплення виросли груди/Фото: колаж "Сьогодні"

У Норвегії 17-річна дівчина, яка вакцинувалась препаратом Pfizer, заявила, що після щеплення у неї на розмір збільшилися груди.

Про це повідомляє голландське видання NRK.

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Медики пояснили, що такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів. Це звичайна реакція організму на введення цієї вакцини. Виявилося, що збільшення грудей – тимчасове і короткочасне явище.

Представник Норвезького агентства лікарських засобів Стейнар Мадсен заявив, що приблизно у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли. У них же складається враження, що груди виросли, хоча насправді це не так.

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А компанія-виробник вакцини Pfizer не виключає, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу в компанії не чули.

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Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech, що робити категорично заборонено. Відомство дізналося про це від представників засобів масової інформації.

Ми також писали, що кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 і не гаяти час у живій черзі. Попередній запис для жителів столиці доступний через онлайн-сервіс Helsi (helsi.me).

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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