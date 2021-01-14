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Археологи знайшли найдавніший наскельний малюнок тварини: фото

14 січня, 11:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Знахідка дає більше доказів того, що давня Індонезія була центром наскельного мистецтва

Археологи виявили в печерах Індонезії найдавніший наскельний живопис – на малюнку зображені бородавчасті свині.

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Про це повідомляє livescience.com.

На картині, намальованій червоної мінеральної охрою, зображений дикий коротконогий звір з бородавками на морді, який може важити майже до 85 кг.

Фото: A. A. Oktaviana, ARKENAS, Griffith University

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За словами одного з керівників дослідження, професора археології Адама Брамма, ці свині все ще є там і сьогодні, хоча їхня кількість невпинно скорочується.

Як зазначив професор, знахідка дає більше доказів того, що давня Індонезія була центром наскельного мистецтва і що перші традиції наскельного мистецтва, ймовірно, не виникли в Європі льодовикового періоду, як вважалося раніше.

Брамм додав, що бородавчасті свині Сулавесі унікальні для цього острова – вони жили там ізольовано сотні тисяч років тому. Археологічні дані свідчать про те, що люди полювали на цих свиней і навіть приручили їх.

Раніше повідомляли, що на острові Сулавесі в Індонезії археологи виявили стародавні малюнки свиней, рогатих тварин, а також людиноподібних фігур. Ці зображення нанесені на стіни печери червоним пігментом близько 40 тисяч років тому.

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Індонезія археологи свиня малюнок
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