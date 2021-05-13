Вчені раптово закликали не вводити людям дві дози COVID-вакцини. Чим одна краще?

Дослідники дійшли висновку, що вакцинація лише одним компонентом вакцин Pfizer і Moderna вигідніше за повний курс

Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

Відтермінування введення другого компонента вакцини від коронавірусу за рахунок масштабнішої вакцинації населення лише першою дозою може врятувати більше життів, аніж вакцинація в необхідні терміни.

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Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому виданні British Medical Journal.

У медцентрі Клініка Майо (штат Міннесота) вирішили вивчити так званий "ефект відстроченої другої дози" – в умовах глобального дефіциту таких препаратів це як ніколи актуально.

Для прикладу вчені взяли вакцини від Pfizer і Moderna – вони застосовуються в США. Але можна зробити висновки, що це працює і з вакцинами від інших виробників.

За ефективності одноразової дози цих вакцин в 80% (за даними Центрів з контролю і профілактики захворювань в США) і за умови, що на добу буде вакциновано від 0,1% до 0,3% людей віком до 65 років, можна запобігти від 26 до 47 смертей на 100 тисяч населення.

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Багато країн світу змінили інтервали введення COVID-вакцин – це дозволить імунізувати, а отже захистити, більшу кількість людей однієї вакциною. Серед них – і Україна, яка збільшила інтервал між першою і другою дозами вакцини AstraZeneca з 21 дня до 12 тижнів.

Але ось змішувати вакцини між собою не варто – як свідчить інше дослідження, це може викликати багато несподіваних побічних ефектів.

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