Русский
$ 28,2
34,15
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Вчені вперше показали "реальне" 3D-фото коронавірусу

21 січня, 17:37

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На представленому зображенні чітко видно вірусні "шипи"

Китайські вчені першими в світі отримали 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2, який є збудником захворювання COVID-19, яке охопило світ.

Реклама

Зображення було зроблено дослідниками з пекінського Університету Цінхуа в співпраці зі студією Nanographics, йдеться в пресрелізі.

Фото: Nanographics

Для отримання знімків вчені застосували технологію кріоелектронної томографії, яка передбачає використання миттєво заморожених зразків вірусу. Саму фотографію було зроблено за допомогою електронного мікроскопа.

Читайте також: Вчені показали, як новий коронавірус виглядає під мікроскопом: фото

У свою чергу співробітники Nanographics незначно відредагували зображення, зокрема розфарбувавши його однотонну структуру. Це допомогло зробити його легшим для сприйняття.

В тренді
У Німеччині зафіксували першу смерть після повторного зараження COVID-19
Фото: Nanographics
Реклама

Крім того, вони створили 3D-модель віріона (частини вірусу, яка заражає), на якій чітко видно його зовнішню та внутрішню будову.

Цікаво, що всі попередні 3D-моделі були створені за допомогою комп'ютерних програм.

Нагадаємо, раніше дослідники з Університету Гонконгу застали вірус SARS-CoV-2 в процесі розмноження і опублікували фото.

Тим часом, як ми вже повідомляли, станом на ранок сьогоднішнього дня кількість зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом у світі з початку пандемії наблизилася до 97 млн. А понад 2 млн з них призвели до смертельного результату.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

наука фото Китай коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Ізраїлі після щеплення Pfizer від коронавірусу у 13 людей паралізувало обличчя
В Ізраїлі після щеплення Pfizer від коронавірусу у 13 людей паралізувало обличчяІнші країни
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з "готелю Тупицького"Україна
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічменту
6 президентів, які втратили посаду внаслідок імпічментуІнші країни
У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українці
У Туреччині ревнивий чоловік розрізав ножем обличчя дружині-українціІнші країни
Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в Індонезії
Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в ІндонезіїІнші країни
Вчені порівняли COVID-імунітет після хвороби і вакцинації – дослідження
Вчені порівняли COVID-імунітет після хвороби і вакцинації – дослідженняІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти