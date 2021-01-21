Вчені вперше показали "реальне" 3D-фото коронавірусу

Китайські вчені першими в світі отримали 3D-знімок коронавірусу SARS-CoV-2, який є збудником захворювання COVID-19, яке охопило світ.
Зображення було зроблено дослідниками з пекінського Університету Цінхуа в співпраці зі студією Nanographics, йдеться в пресрелізі.
Для отримання знімків вчені застосували технологію кріоелектронної томографії, яка передбачає використання миттєво заморожених зразків вірусу. Саму фотографію було зроблено за допомогою електронного мікроскопа.
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У свою чергу співробітники Nanographics незначно відредагували зображення, зокрема розфарбувавши його однотонну структуру. Це допомогло зробити його легшим для сприйняття.
Крім того, вони створили 3D-модель віріона (частини вірусу, яка заражає), на якій чітко видно його зовнішню та внутрішню будову.
Цікаво, що всі попередні 3D-моделі були створені за допомогою комп'ютерних програм.
Нагадаємо, раніше дослідники з Університету Гонконгу застали вірус SARS-CoV-2 в процесі розмноження і опублікували фото.
Тим часом, як ми вже повідомляли, станом на ранок сьогоднішнього дня кількість зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом у світі з початку пандемії наблизилася до 97 млн. А понад 2 млн з них призвели до смертельного результату.
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