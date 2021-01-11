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Вчені виявили "укорочений" білок: це допоможе розробити ліки від COVID-19

11 січня, 22:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Виявлена нова форма білка, що допомагає коронавірусу проникати в організм

У Британії вчені виявили укорочену форму білка (ACE2), за допомогою довгої версії якого коронавірус проникає в клітини. Нове відкриття дає надію на створення ліків від COVID-19, оскільки "короткий" білок не зв’язується з вірусом

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Про це йдеться у статті в журналі Nature Genetics.

За словами вчених, нововідкрита форма білка може заважати поширенню коронавірусу не тільки в місцях проникнення в організм людини, а й в інших областях дихальних шляхів.

Ще раніше біологи виявили, що вірус SARS-CoV-2 проникає в клітини легенів за допомогою молекул білка ACE2, які покривають їхню поверхню. Пізніше було виявлено, що коронавірус може використовувати для проникнення рецептор CD147, пов'язаний з роботою імунних клітин.

У статті наголошується, що вивчення того, як коронавірус зв'язується з цими рецепторами і проникає в клітини – вкрай важливе для розробки ліків, компоненти яких могли б зв'язуватися з вірусом ще до того, як він проникне в клітину і почне розмножуватися там.

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Досягненню цієї мети якраз і заважала довжина людського білка ACE2, тому з виявленням більш короткої версії з'явився шанс отримати ефективні ліки проти коронавірусу.

Найближчим часом учені хочуть провести ряд експериментів на культурах клітин і тварин, які повинні допомогти їм зрозуміти, чи можна вирішити проблему проникнення вірусу в організм за допомогою інтерферонів і їх синтетичних аналогів.

Нагадаємо, дослідники турецького Бількентского університету розробили новий надшвидкий і високоточний тест на коронавірус, який може скласти серйозну конкуренцію ПЛР-тесту.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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