Вчений передбачив "потужний вибух пандемії" через новий штам коронавірусу

Допомогти впоратися з новою хвилею може тільки вакцинація, яка знижує ризик зараження і небезпеку розвитку серйозних симптомів

Вчений передбачив "потужний вибух пандемії". Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Індійський штам коронавірусу стає домінуючим у світі. Тому він може викликати "потужний вибух пандемії", з яким людство ще не стикалося.

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Про це повідомляє The Straits Times.

Спеціаліст з Національного університету Сінгапуру Тек Ік Іна зазначив "лякаючу швидкість, з якою штам поширюється в суспільстві, перевершуючи можливості фахівців відстежувати, своєчасно ізолювати інфікованих, а також розривати ланцюжки передачі вірусу".

"Штам B.1.617.2 може спровокувати більш потужний вибух пандемії, з яким світова спільнота ще не стикалася раніше", – підкреслив він.

Вчений попередив про ймовірність появи "нових, більш вірулентних різновидів вірусу, особливо в тих країнах, де здійснюється слабкий контроль за пандемією".

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"Навіть В'єтнам, який ефективно боровся з коронавірусом, зіткнувся з новим спалахом захворюваності, і влада виявила новий варіант, який є гібридом британського та індійського штамів", – підкреслив експерт.

Він також назвав найефективніший спосіб боротьби з новими штамами. Це вакцинація, яка "знижує і ризик зараження, і небезпеку розвитку серйозних симптомів навіть в разі інфікування".

Як повідомлялося раніше, вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.

Детальніше про індійський штам коронавірусу – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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