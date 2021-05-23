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Погрожували збити. В опозиції розповіли, як Мінськ змусив літак зробити посадку

23 травня, 21:32

Денис Беспалов Денис Беспалов

За словами Латушка білоруські влади відправили винищувач, щоб змусити літак піти на посадку

Влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

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Про це в Telegram заявив член Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко.

За його словами, Національне антикризове управління (НАУ), в своєму розпорядженні відомості, що винищувач-перехоплювач ВВС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам лайнера авіакомпанії Ryanair: Іди за мною.

Капітан цивільного повітряного судна зобов'язаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака – зобов'язаний, додав Латушко.

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"Цей інцидент є актом державного тероризму, вимагає негайної реакції європейської влади, всієї світової спільноти", – сказав він.

Раніше в компанії Ryanair повідомили, що екіпаж рейсу Афіни – Вільнюс отримав повідомлення від білоруських диспетчерів про небезпеку на борту і наказ приземлитися в найближчому аеропорту в Мінську. Як зазначається, літак приземлився безпечно і всі пасажири зійшли, поки місцеві спецслужби перевіряли борт. Нічого підозрілого не було знайдено, літаку дозволили виліт.

Як відомо, після приземлення в аеропорту Мінська Роман Протасевич був затриманий.

Тим часом Європа попередила Білорусь про наслідки таких дій.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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