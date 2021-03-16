Україна і не тільки. Нова воєнна доктрина Великої Британії в 6 тезах

Сполучене Королівство двічі згадало Україну в програмі з нацбезпеки на наступні 10 років

Велика Британія офіційно визначила Росію як свою найгострішу і найактуальнішу проблему, а також вирішила вперше після закінчення "холодної війни" збільшити кількість ядерних боєголовок.

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Про це йдеться в 111-сторінковому Комплексному огляді питань безпеки, оборони і зовнішньої політики, опублікованому 16 березня.

Нову воєнну доктрину Сполученого Королівства розробляло довше ніж рік, у ній вказані головні виклики, з якими доведеться стикатися Лондону до 2030 року.

Сайт "Сьогодні" вирішив докладніше вивчити документ, який, як заявляють в уряді королівства, "визначить місце Британії в світі".

Агресія Росії

У найближчі дев'ять років Росія продовжить бути головним джерелом загрози для Великої Британії.

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На цьому тлі основою колективної безпеки в Євро-Атлантичному регіоні залишиться НАТО – разом з партнерами по Альянсу Британія відбиватиме ядерні, традиційні та гібридні загрози безпеці, "особливо ті, що йдуть від Росії". Відповідь Заходу буде поєднувати військові, дипломатичні та розвідувальні засоби.

У Лондоні стурбовані не лише посиленням військового потенціалу РФ, а й інформаційними операціями Кремля і демонстрацією його глобального культурного впливу. Також Росію звинуватили в діях, які сприяють ослабленню міжнародного правопорядку і погіршують ситуацію в сфері безпеки.

"Ми будемо вдаватися до стримування і активно оборонятися від повного спектру загроз, що йдуть від Росії", – пишуть автори огляду, пригрозивши РФ притягненням до відповідальності.

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Україна

Україна в документі згадується двічі. Перший раз – у контексті російської загрози. У Сполученому Королівстві впевнені, що Росія буде нарощувати активність у сусідніх країнах, тому Лондон зобов'язується підтримувати сусідів РФ у Східній Європі й підвищувати їх готовність у протистоянні агресії Кремля.

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"Це стосується України, де ми продовжимо нарощувати потенціал її Збройних сил", – наголошується в огляді.

Другий раз Україна фігурує в контексті використання дипломатії як головного інструмента для протидії державним загрозам і створення міжнародних коаліцій. На цьому тлі Лондон готовий всіляко сприяти організаціям, які підтримують міжнародні норми безпеки, зокрема НАТО, ОБСЄ і Раді Європи.

"Це також рішуча підтримка Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", – наголошується в документі.

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Друга проблема – Китай

Зміцнення міжнародного становища КНР британські експерти називають головним геополітичним фактором сучасного світу, що несе "великі наслідки" не тільки для цінностей та інтересів Британії, але і для структури і форми всього міжнародного порядку.

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У зв'язку з цим британська влада збирається інвестувати в розширення можливостей протистояння Китаю, що допоможе краще зрозуміти народ Піднебесної і підготуватися до викликів, що йдуть від цієї країни.

Однак водночас Лондон продовжить підтримувати "позитивні торговельні та інвестиційні відносини" з Пекіном, а також співпрацювати щодо захисту клімату.

Нарощування ядерного потенціалу

У 2010 році британський уряд заявив про намір зменшити до середини 2020-х максимальну кількість ядерних боєголовок з 225 до 180.

"Однак, з огляду на мінливе середовище безпеки, яке включає зростання спектра технологічних і доктринальних загроз, це вже неможливо", – наголошують в доктрині.

Тому уряд вирішив збільшити ядерний потенціал країни до 260 боєголовок щонайбільше. Як зазначається, право застосувати такий тип озброєнь має тільки прем'єр.

"Ми розглядаємо можливість використання нашого ядерної зброї тільки в надзвичайних обставинах з метою самооборони, включно з захистом наших союзників по НАТО", – вказує оборонна стратегія.

Крім того, королівський ВМФ збереже на озброєнні чотири ядерні підводні човни, один з яких патрулюватиме море в постійній готовності. Нині королівство володіє чотирма підводними човнами класу Vanguard – кожен здатен нести до 40 термоядерних ракет Trident.

Британія залишає за собою право погрожувати ядерною зброєю країнам, які істотно порушують правила Договору про нерозповсюдження ядерної зброї або погрожують зброєю масового знищення, зокрема хімічною і біологічною, або ж новими технологіями з таким самим ефектом.

Створення кібервійськ

Щоб підтримувати конкурентоспроможність Великої Британії в галузі кібербезпеки, буде прийнята нова комплексна кіберстратегія. Її опублікують до кінця року.

У новій "міцній і квітучій цифровий Великій Британії" будуть набагато більш інтегровано і творчо використовувати "весь спектр важелів" для виявлення, припинення і стримування дій противників Лондона.

Також планується остаточна реалізація проєкту національних кібернетичних військ. Вони будуть застосовуватися для перешкоджання терактам, злочинам проти дітей, шахрайству та для захисту британської авіації від систем автонаведення.

Збільшення витрат на оборону

З огляду на все зазначене, Лондон планує протягом наступних чотирьох років витратити на оборону й озброєння додатково 16,5 млрд фунтів стерлінгів. Це збільшення оборонного бюджету найзначніше після закінчення "холодної війни".

Також британські війська будуть значно частіше відправляти місії за кордон, а триватимуть вони довше.

"Постійна зарубіжна присутність" має допомогти в стримуванні загроз, які виходять від інших держав. Крім того, передбачається продовження партнерства з НАТО й участь в операціях Альянсу.

Нагадаємо, що через політику Китаю і Росії генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Альянс переглянути стратегічну концепцію організації, прийняту понад 10 років тому.

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