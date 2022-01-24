Нова Чечня: Джонсон напророкував Росії великі проблеми в Україні

Прем'єр Британії вірить, що здоровий глузд ще може переважати

Борис Джонсон. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можлива ескалація російської агресії навколо України буде болючою та кривавою, а також може стати "новою Чечнею" для РФ.

Про це повідомляє РІА Новини .

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"Ми повинні донести повідомлення, що вторгнення в Україну буде хворобливою, кривавою справою. Вкрай важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може стати новою Чечнею" – сказав Джонсон.

Він зазначив, що був в Україні кілька разів і трохи знає українців – вони боротимуться.

Джонсон висловив надію, що у Кремлі це розуміють. За його словами, робота Британії – гарантувати, щоб друзі та партнери, зокрема у Європі, підготували пакет жорстких санкцій.

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"Це не означає, що вторгнення необоротне, здоровий глузд ще може переважати, але Велика Британія очолює роботу з розробки пакету економічних санкцій і допомагає Україні захистити себе, постачаючи їм озброєння", – підсумував він.

Загроза вторгнення РФ в Україну