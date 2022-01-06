"Не можна відпускати, як Україну": Лукашенко оголосив план дій щодо Казахстану

Лукашенко розповів, як всю ніч разом із Путіним готував вторгнення до бунтівної країни

Лукашенко легко втручається у справи іншої держави / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, обкладений західними санкціями з усіх боків, заявив, що відпускати Казахстан не можна. Інакше буде як із Україною.

Нові висловлювання білоруського диктатора виклала державна агенція "Белта".

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Фобії Лукашенка

"Ми чудово розуміємо, що Казахстан віддати не можна. Навіть наші журналісти прямо сказали: ну не можна його віддати і все, бо це буде такий подарунок... Ну, як Україна для Америки, НАТО. Так і там. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли правильно, чому ухвалено рішення про введення миротворчих сил" , – заявив білоруський диктатор.

Також він чесно розповів, як усю ніч на 6 січня він разом із президентом Росії Володимиром Путіним вирішували питання, як не пустити Казахстан до НАТО.

"Ми домовилися – всю ніч вели діалог – глави держав ОДКБ. Тому що консенсус має бути при ухваленні рішення. Вночі прийняли. Резерви створимо. Якщо потрібно буде перекинути, значить перекинемо. І всю ніч йшла підготовка миротворчих сил – військ ОДКБ, які для цього і призначені. Вирішили, що ми перекидаємо туди війська. Тому йде перекидання зараз військ туди, ешелонами із Москви. І наші хлопці із Мінську вилітатимуть. Наша рота – миротворча, та, що й має працювати за таких умов. Тренувань було достатньо, навчань", – зазначив Лукашенко.

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