Україна розплачується за нерозуміння Заходом загрози від Путіна – Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії зробив кілька гучних заяв

Президент РФ Володимир Путін (ліворуч) та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна "розплачується" за нерозуміння Заходом погрози, що йде від президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє ВВС.

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"Вторгнення провалилося"

За словами Джонсона, вторгнення Росії в Україну вже провалилося, тому що президент РФ недооцінив "силу спротиву в Україні".

Водночас прем'єр-міністр звинуватив європейські країни, які, як зазначив Джонсон, "повернули ставлення (до Путіна – ред.) як до частини суспільства" після його анексії Криму у 2014 році.

Борис Джонсон / Фото: Офіційний сайт президента України

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Крім цього, він сказав, що Заходу необхідно зробити так, щоб він "ніколи більше не піддавався шантажу Путіна" – особливо коли йдеться про російську нафту та газ.

Нагадаємо, міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Великобританія постачає Україні зенітні ракети Starstreak.

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