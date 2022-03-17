Україна розплачується за нерозуміння Заходом загрози від Путіна – Джонсон

Україна "розплачується" за нерозуміння Заходом погрози, що йде від президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє ВВС.
"Вторгнення провалилося"
За словами Джонсона, вторгнення Росії в Україну вже провалилося, тому що президент РФ недооцінив "силу спротиву в Україні".
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Водночас прем'єр-міністр звинуватив європейські країни, які, як зазначив Джонсон, "повернули ставлення (до Путіна – ред.) як до частини суспільства" після його анексії Криму у 2014 році.
Крім цього, він сказав, що Заходу необхідно зробити так, щоб він "ніколи більше не піддавався шантажу Путіна" – особливо коли йдеться про російську нафту та газ.
Нагадаємо, міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Великобританія постачає Україні зенітні ракети Starstreak.