Україна теж бере участь: у ВООЗ назвали дату роздачі вакцин

Міжнародний механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX запуститься вже в лютому.
Про це на брифінгу 22 січня заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.
Він зазначив, що ВООЗ уклала з американсько-німецьким альянсом Pfizer/BioNTech контракт на поставку до 40 млн доз створеної ними вакцини, а в першому кварталі року (тобто до квітня) очікується поставка ще близько 150 млн доз, але вже створеної компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.
"З огляду на це, COVAX міг би почати доставку доз в лютому, якщо ми зможемо завершити укладення угоди з Pfizer і BioNTech, а також включення вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету в список препаратів для екстреного застосування", – резюмував Гебреєсус.
Нагадаємо, що Україна є однією з країн-учасниць COVAX. Як повідомляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов в першому кварталі року по цій ініціативі наша країна отримає 16 мільйонів доз вакцини.
Водночас головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив, що через COVAX розподілятимуть вакцини AstraZeneca, Novavax і Johnson & Johnson.
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