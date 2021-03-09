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Україна вимагає від Ірану припинити залякувати сім'ї жертв катастрофи МАУ

9 березня, 23:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На сесії ООН ухвалили спільну заяву щодо збитого під Тегераном літака

Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади і Швеції щодо збитого Іраном літака рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ у вівторок, 9 березня, на 46-й сесії Ради ООН з прав людини, в якій постраждалі країни висунули чіткі вимоги.

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Про це повідомила прес-служба МЗС України.

"Порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про абсолютно неприпустимі переслідування та погрози членам сімей деяких жертв", – йдеться в заяві.

Україна разом із Британією, Канадою та Швецією, зокрема, закликала Іран:

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  • негайно припинити переслідування і залякування сімей жертв як у Ірані, так і за його межами;
  • забезпечити повне і прозоре розслідування кримінальних справ і неупереджене судочинство зокрема для забезпечення справедливості для жертв трагедії;
  • надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії.

Крім цього, в заяві закликали невідкладно дати відповідь на лист спеціального доповідача Ради ООН з прав людини Агнес Калламар з низкою серйозних звинувачень, оприлюднений ще в лютому, але на який Іран так і не відповів.

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Нагадаємо, Україну не задовольнив звіт Ірану про катастрофу літака МАУ і вона передала йому зауваження і пропозиції до проекту фінального технічного звіту щодо катастрофи, що сталася 8 січня 2020 року в небі над Тегераном.

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого перебували 176 людей, зокрема 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що трапилося взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, Який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу.

Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані

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Іран аварія літак ООН катастрофа МАУ
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