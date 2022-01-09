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Україна вивозить людей із Казахстану – чи є шанс на виліт із Алмати

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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9 січня, 20:49
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Україна розпочала евакуацію своїх громадян зі столиці країни
На даний момент аеродром Алмати зайнятий російськими військовими, а аеропорт розгромлений / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
На даний момент аеродром Алмати зайнятий російськими військовими, а аеропорт розгромлений / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Україна почала вивозити своїх громадян із охопленого протестами та заворушеннями Казахстану. Обнадійливу новину повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Твіттері.

Що відомо

"Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня. Працюємо над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", – повідомив Кулеба.

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Раніше МЗС України повідомило, що загиблих, постраждалих чи затриманих громадян України під час масових протестів у Казахстані немає. Наразі найбільша кількість наших співвітчизників знаходиться в Алмати – 116 і частина з них хоче повернутись додому.

Обстановка в Алмати

За даними журналістів ТАРС, 9 січня увечері військові почали посилено патрулювати вулиці Алмати. "Настільки масово це відбувається вперше за останні дні. На всіх вулицях міста зустрічаються по дві-три вантажівки з десятками військових, у всіх них гвинтівки в руках напоготові. За допомогою ліхтариків вони ретельно переглядають узбіччя", – розповів журналіст.

Влада Казахстану поки не повідомляє, коли відкриє аеропорт Алмати для цивільних рейсів. 9 січня поступово відновлювалося цивільне авіасполучення зі столицею Нур-Султан.

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Зате Міноборони РФ повідомило, що аеродроми Алмати та Жетиген продовжують приймати літаки військово-транспортної авіації з російським військовим контингентом.

Також стало відомо, що під час заворушень в Алмати загинула ще одна дитина, жертвами січневих подій стали двоє неповнолітніх. Про це повідомила Аружан Саїн, уповноважена із прав дітей. 7 січня автомобіль з пасажирами обстріляли на перехресті, внаслідок чого загинула чотирирічна дівчинка. Ще одна дівчинка, що була в машині, учениця 9-го класу, знаходиться в реанімації.

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Штаб боротьби із заворушеннями повідомив, що в Алмати силовиками взяті під контроль резиденція президента, акімат, площа, Думан, район "Карсіті", Ауезовський та Науризбайський райони. Затримано 852 особи за підозрою в участі у масових заворушеннях. У них виявили 18 одиниць вогнепальної зброї та близько 1 тисячі боєприпасів, повідомила місцева агенція KazTag.

Ситуація

  • На тлі відеокадрів про прибуття в Алмати нових російських військових командувач ОДКБ, російський генерал Андрій Сердюков заявив, що війська РФ у рамках місії Організації Договору про колективну безпеку ще затримаються у Казахстані.
  • 8 січня очевидці із Астани повідомляли про стрілянину, що триває, про блокпости на всіх в'їздах в це місто і про закритий аеропорт.
  • Нагадаємо, протести спалахнули у Казахстані 2 січня через невдоволення людей зростанням цін на скраплений газ.

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9 січня. Стів Джобс. 15 років тому, в 2007 році, у Сан-Франциско (США) один із засновників і керівник компанії Apple представив публіці перший iPhone, що стало справжньою революцією…
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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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