Україна закриє авіасполучення з Білоруссю. У Мінську відреагували

Посольство Білорусі в Києві передало МЗС України ноту протесту через рішення української влади закрити авіасполучення

Мінськ направив Києву ноту протесту через рішення України закрити авіасполучення з Білоруссю.

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Про це повідомило посольство Республіки Білорусь в Україні

У посольстві нагадали, що 21 жовтня 2016 року за рішенням України літак авіакомпанії "Белавіа", що здійснював рейс за маршрутом Київ – Мінськ, був повернений українською стороною в київський аеропорт "Жуляни"під загрозою застосування бойової авіації.

"Попри обурливий і недружній характер дій України стосовно білоруського пасажирського авіалайнера білоруська сторона не припиняла авіасполучення з Україною", – йдеться в заяві.

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Також наголошується, що збитки від прийнятого українською стороною політичного рішення понесуть насамперед Україна і громадяни України.

"Авіаційна блокада, організована Україною, не дозволить громадянам Республіки Білорусь в повній мірі скористатися рекреаційним потенціалом України в самий розпал туристичного сезону", – відзначили в посольстві.

У Білорусі сподіваються, що Україна скасує своє рішення "з урахуванням об'єктивного розгляду всіх обставин посадки 23 травня 2021 року в Національному аеропорту "Мінськ" літака авіакомпанії "Ryanair" .

Нагадаємо, глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу прийняли рішення про заборону польотів в ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

Це рішення було прийнято після примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання Романа Протасевича, який знаходився на борту.

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Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.