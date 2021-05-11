Загострення на Близькому Сході. Українцям дали рекомендації через обстріл Ізраїлю

У посольстві України в Ізраїлі українцям дали рекомендації на тлі загострення в секторі Газа – подробиці

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

На тлі ескалації і масованих ракетно-мінометних обстрілів південних територій Ізраїлю громадянам України рекомендується зберігати пильність і уважно відстежувати повідомленням місцевих компетентних органів.

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Про це заявили в посольстві України в Ізраїлі.

Також слід бути готовими до можливих обстрілів в центральній частині країни, в тому числі в місті Єрусалим.

"У разі обстрілів може бути активована сирена попередження. Посольство закликає громадян України ставитися до всіх таких попереджень як до реальних і дотримуватися інструкцій місцевої влади", – сказано в повідомленні.

У разі перебування в населених пунктах країни, що розташовані в безпосередній близькості від сектору Газа, під час ввімкнення сигналу повітряної тривоги громадянам рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

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Крім того, українцям рекомендують відстежувати сайт командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю – https://www.oref.org.il/en.

Нарешті, у разі потрапляння в надзвичайні обставини громадянам України необхідно звертатися в посольство України в Ізраїлі на телефон екстреного зв'язку: +972-546-676-782; українського посольства в місті Рамалла на телефон: +972-59-969-95-61.

Нагадаємо, що Близький Схід опинився на межі нової війни. На фоні зіткнень біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, які тривають вже кілька днів, 10 травня між Ізраїлем та Палестиною почалося чергове загострення конфлікту.

Крім того, Україна закликала припинити ракетні обстріли Ізраїлю.

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