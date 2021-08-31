Українців, які потрапили під лавину на Казбеку, зняли з гори і одного госпіталізували

У МЗС України повідомили, що операція з евакуації трьох українців з гори Казбек завершилася

Українців, які потрапили під лавину на Казбеку, зняли з гори. Стан врятованих задовільний / Колаж "Сегодня"

Троє українців, які потрапили під лавину на горі Казбек (на кордоні Росії і Грузії), евакуйовані з гори вертольотом і доставлені в грузинське місто Степанцмінда. Одному з альпіністів була потрібна госпіталізація.

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Про це розповів сайту "Сегодня" речник МЗС Олег Ніколенко.

"Посольство України в Грузії встановило контакт із трьома українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх було евакуйовано гелікоптером до м. Степанцмінда. Одна альпіністка отримала перелом руки, зараз вона госпіталізована. Стан інших двох альпіністів задовільний. Усі громадяни нині знаходяться в безпечному місці. Постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення до України", – розповів "Сегодня" Олег Ніколенко.

Нагадаємо, українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек з боку Грузії. У Північній Осетії (РФ) відмовилися приймати заявку на відправку вертольоту до постраждалих. Про це повідомила прес-служба ГУ МНС Північної Осетії.

Жертви Казбеку

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Гора Казбек (5033,8 м) має рівень незначною складності. Проте і там є свій список загиблих при сходженні.

Наприклад, у 2011 році тут загинув харківський альпініст Ігор Логвинов, який мав 30-річний досвід альпінізму.

У 2015 році тут загинув один з найвідоміших альпіністів Австралії Еді Кобльмюллер. Він замерз разом з 59-річною альпіністської, вирішивши під час хуртовини не спускатися, а дочекатися з знесиленою жінкою рятувальний загін.