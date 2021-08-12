Українців закликають негайно покинути територію Афганістану

Українських громадян просять також утриматися від поїздок до Афганістану, враховуючи наступ бойовиків "Талібану"

Таліби відбили у афганських військових вже десятки районів Афганістану. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям стосовно загострення військового конфлікту в Афганістані. Українців закликали негайно виїхати з Афганістану на тлі наступу "Талібану".

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Про це йдеться у заяві МЗС.

"У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до посольства України в Таджикистані, до зони відповідальності якого належить Афганістан", – наголосили в МЗС.

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Як звернутися за допомогою:

телефон гарячої лінії посольства в Таджикистані – +992900006520 ;

; електронна адреса посольства в Таджикистані – emb_tj@mfa.gov.ua;

телефон гарячої лінії МЗС – +38 044 238-16-57 ;

; електронна адреса МЗС – cons_or@mfa.gov.ua.

Що відбувається

Військово-політична ситуація загострилася в Афганістані в червні на тлі виведення американських військ.

Урядові військові намагаються стримати натиск бойовиків, проте, згідно з офіційними даними, під контроль талібів перейшли понад 200 повітів з 398.

Раніше ми повідомляли, що таліби захопили ключове місто на півночі Афганістану.

Також нагадаємо, дев'ять співробітників МВС Афганістану були вбиті на півночі країни внаслідок нападу бойовиків радикального руху "Талібан".

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: