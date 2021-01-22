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Українців захистять від мутацій коронавірусу: вакцина Sinovac виявилася ефективною

22 січня, 16:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дослідження показали, що CoronaVac допомагає від "британського" штаму

Вакцина від коронавірусу, розроблена китайською фармкомпанією Sinovac Biotech, про постачання якої домовилася Україна, виявилася ефективною і проти "британської" мутації інфекції.

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Про це повідомляє "Сіньхуа", посилаючись на голову правління та головного виконавчого директора Sinovac Biotech Інь Вейдуна.

"У співпраці з відповідним інститутом при Академії медичних наук Китаю ми виявили, що сироватка добровольців, які отримали вакцину Sinovac, може нейтралізувати штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії", – стверджує Вейдун.

Наразі досліджується ефективність захисту проти штаму, виявленого в Південній Африці.

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За словами Інь Вейдуном, "простим людям вакцина забезпечить кращий захист". Він також підтвердив, що загальний показник ефективності ліків склав 50,38% .

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Нагадаємо, що вже кілька країн прийняли рішення використовувати CoronaVac, як називається сама вакцина, для національної програми вакцинації. Зокрема, таке рішення прийняли Китай, Індонезія, Бразилія і Туреччина, де цей препарат вже ввели декільком міністрам і президенту Реджепу Ердогану.

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Китай вакцина коронавірус COVID-19 Sinovac
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