Українців захистять від мутацій коронавірусу: вакцина Sinovac виявилася ефективною

Вакцина від коронавірусу, розроблена китайською фармкомпанією Sinovac Biotech, про постачання якої домовилася Україна, виявилася ефективною і проти "британської" мутації інфекції.
Про це повідомляє "Сіньхуа", посилаючись на голову правління та головного виконавчого директора Sinovac Biotech Інь Вейдуна.
"У співпраці з відповідним інститутом при Академії медичних наук Китаю ми виявили, що сироватка добровольців, які отримали вакцину Sinovac, може нейтралізувати штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії", – стверджує Вейдун.
Наразі досліджується ефективність захисту проти штаму, виявленого в Південній Африці.
За словами Інь Вейдуном, "простим людям вакцина забезпечить кращий захист". Він також підтвердив, що загальний показник ефективності ліків склав 50,38% .
Нагадаємо, що вже кілька країн прийняли рішення використовувати CoronaVac, як називається сама вакцина, для національної програми вакцинації. Зокрема, таке рішення прийняли Китай, Індонезія, Бразилія і Туреччина, де цей препарат вже ввели декільком міністрам і президенту Реджепу Ердогану.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк